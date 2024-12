Lanazione.it - Spettacolo al Guglielmi con il nuovo gospel di Cedric Shannon Rives

Leggi su Lanazione.it

Domani grande evento natalizio al Teatrocon uno dei più formidabili giovani del ’’:accompagnato da The Unlimited PraiseSingers, ensemble statunitense di grande talento., originario del Missouri, ha mostrato fin da giovane un’inclinazione naturale per la musica e la spiritualità. All’età di 9 anni era già solista nel coro giovanile della sua chiesa, e a 11 anni ha tenuto il suo primo concerto accompagnato da un’intera orchestra. Diplomato in musica e teatro presso la prestigiosa Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis, ha affinato le sue capacità in jazz e musical. La sua carriera professionale è iniziata con l’album “Psalms of Deliverance”, che ha venduto oltre 10.000 copie. Brani come “Bow Down” e “Worship Him” del suo secondo album sono diventati celebri negli Stati Uniti.