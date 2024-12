Panorama.it - La Russia afferma di aver sventato un «attacco terroristico» dell'ISIS-K a Mosca

Secondo quantoto dall'Fsb in una nota citata dall'agenzia di stampa Tass i sospettati avevano acquistato un veicolo e lo avevano dotato di bombole di gas propano, mentre costruivano un ordigno esplosivo improvvisato. «Quando sono stati arrestati, i sospettati hanno opposto resistenza all'arresto e sono stati neutralizzati dal fuoco di risposta», ha reso noto l'Fsb. Il Servizio di sicurezza federale russo ha descritto gli individui come membri di «Wilayat Khorasan», la branca del gruppoo Stato islamico che opera in Afghanistan. Wilayat Khorasan, la branca afghanao Stato islamico (), è apparsa per la prima volta nel 2014 nell'est'Afghanistan, guadagnandosi rapidamente grande notorietà per la brutalitàe sue azioni. Dopo un'intensa attività culminata nel 2018 il gruppo ha subito un apparente declino a causae perdite inflitte sia dalle Forze statunitensi sia dai Talebani.