Cecilia Sala arrestata in Iran | La giornalista italiana detenuta nel carcere di Evin

Il caso dellaa Teheran il 19 dicembre, solleva preoccupazioni internazionali.Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha confermato che la, inper svolgere un servizio giornalistico, è statail 19 dicembre scorso dalle autoritàiane., che stava lavorando per Chora News e Il Foglio, è stata fermata a Teheran e, secondo quanto riferito dalle autorità italiane, è tuttoraneldi, uno dei luoghi più noti per la detenzione di dissidenti politici e attivisti in.Il coinvolgimento delle autorità italianeSu richiesta del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, le autorità italiane si sono subito attivate per seguire il caso con la massima attenzione. L’Ambasciata d’Italia a Teheran e il Consolato hanno preso contatti diretti con le autoritàiane per chiarire la situazione legale die per verificare le sue condizioni di detenzione.