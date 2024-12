Ilfattoquotidiano.it - Squid Game 2 da oggi su Netflix: ecco a che ora esce e di cosa parla la seconda stagione della serie cult

A tre anni dal debutto che ha infranto ogni record, “” torna sucon unaancora più “profondamente inquietante” e “assolutamente coinvolgente”, come l’ha definita Variety. Il survival drama coreano che ha conquistato il mondo riapre i battenti, 26 dicembre, alle 9 del mattino (ora italiana), promettendo nuove sfide mortali e colpi di scena mozzafiato. Presentata in anteprima al Lucca Comics &s alla presenza del creatore Hwang Dong-hyuk e degli attori Lee Jung-jae (il giocatore 456) e Wi Ha-jun, la nuovasi preannuncia un viaggio ancora più intenso e adrenalinico nel cuore oscuro dell’animo umano.Un nuovo focus narrativoL’ideatore Hwang Dong-hyuk ha anticipato una differenza sostanziale rispetto alla prima: “Se la primaera incentrata sul giocatore 456 e sulla sua esperienza nel gioco, lavedrà un’attenzione maggiore sui suoi ricordi di questa atroce esperienza e sul suo ritorno all’interno del gioco per fermarlo una volta per tutte”.