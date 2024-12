Anteprima24.it - Regionali, i sindaci riprendono la corsa: si torna al limite dei 5000 abitanti

Tempo di lettura: 2 minuti“Il divieto alla candidatura nella legge elettorale regionale è uno schiaffo ai” – aveva commentato così Carlo Marino, presidente dell’ANCI Campania, la manovra con cui il Governatore De Luca aveva escluso in un sol colpo tutti idalla competizione elettorale, dichiarandoli incandidabili. Così come per il ‘Terzo Mandato’ non è tardato ad arrivare l’ammonimento del Ministero dell’Interno, che con una nota indirizzata alla Regione Campania (prot. nr. 23-19 /A2024 ) ha espressamente richiesto di rivedere il testo approvato. Come si evince dalla nota, il Ministero chiarisce che “la legge regionale n.17/2024 sembra violare, in parte, i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare non sembra operare un equo bilanciamento tra la ratio sottesa alla causa di ineleggibilità, l’interesse degli organi di governo degli enti locali ad arrivare alla naturale scadenza del mandato, assicurando la continuità amministrativa degli stessi, nonchè l’interesse delle comunità locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti della consultazione elettorale per tutta la durata della consiliatura”.