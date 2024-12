Iodonna.it - Turisti e fedeli in piazza San Pietro si sentono "beati" e fortunati perché possono assistere a un evento storico come il Giubileo

Città del Vaticano , 24 dic. (askanews) – Grande emozione e attesa tra i turisti e fedeli in piazza San Pietro in attesa dell'apertura alle 19 del 24 dicembre della Porta Santa. "È straordinario, non solo per Roma, ma per il mondo intero", ha detto Shweta Kohli, una turista di San Francisco. Altri, come il francese Marcel Dembele, esprimono i loro desideri per il prossimo anno: "Ci aspettiamo la pace, ovviamente. Ma non la pace ad ogni costo".