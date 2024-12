I 10 film da vedere a Natale

Leggi su Ilfaroonline.it

25 Dicembre 2024- Ilè un periodo magico, e quale modo migliore per celebrarlo se non con un buon? Di seguito una selezione di pellicole che non tramontano mai e che fanno vivere la magia delle feste.1. Mamma ho perso l’aereo (Home Alone)Anno: 1990Regista: Chris ColumbusAttori principali: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel SternQuesta classica commedia racconta la storia di Kevin McCallister, un ragazzino di otto anni che viene accidentalmente lasciato solo a casa mentre la sua famiglia parte per le vacanze. Kevin deve difendere la sua casa da due ladri combinaguai, usando la sua ingegnosità e un sacco di trappole inventive. Undivertente che esalta il valore della famiglia.2. La vita è meravigliosa (It’s a Wonderful Life)Anno: 1946Regista: Frank CapraAttori principali: James Stewart, Donna ReedUndrammatico che segue George Bailey, un uomo che, dopo aver perso la speranza, riceve una visita da un angelo che gli mostra come sarebbe stata la vita delle persone intorno a lui senza di lui.