Spettacoloitaliano.it - Concerto di Natale 2024 è in diretta o registrato su Canale 5, quando è stato girato

diè insu5 ?Ildiè condotto da Federica Panicucci e vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli ospiti italiani ci saranno Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Valentina Parisse, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, Andrea Griminelli, Alma Manera, e Andrea Bacchetti. Tra gli ospiti internazionali ci saranno Lusaint, Dotan, The Trammps, Angelique Kidjo, Emeli Sandé, e il Benedict Gospel Choir. Ma ildiè indie dove ?Ildiin onda il 25 dicembre, non viene trasmesso in. In realtà si è tenuto il 14 dicembre all’Auditorium della Conciliazione.