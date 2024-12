Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni ha deciso, il capo di gabinetto del ministero dell’Agricoltura sarà magistrato contabile

Ildidel, Francesco Borriello, laurea in Scienze, ex Coldiretti ed ex Ismea,consigliere della Corte dei Conti, cioè. In quanto tale avrà titolo per scrivere una sentenza o una delibera della Corte dei Conti. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre su proposta deldel governo,e arriva in un momento molto delicato per la magistratura, sulla quale pende la proposta di riforma che porta la firma dell’exgruppo di FdI Tommaso Foti.Il Ddl 1621 al momento è nelle mani delle Commissioni affari Costituzionali e Giustizia della Camera, ma nel suo impianto originario ridimensiona i poteri di controllo della Corte cambiando radicalmente l’esercizio del controllo, introducendo più ampie forme di controllo preventivo, riducendo la responsabilità erariale a ipotesi di carattere sanzionatorio e ampliando l’attività consultiva oggi prevista per i soli enti territoriali.