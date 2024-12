Bergamonews.it - Il Volley Bergamo non si ferma più: 3-0 a Perugia, terza vittoria consecutiva

D’autorità. Così come un girone fa, il1991 si libera della pratica, questa volta con maggior consapevolezza rispetto alla prima giornata. Un successo, il terzo consecutivo dopo quelli con Cuneo e Firenze, che è frutto di un meccanismo ben oliato che non lascia sbavature e non concede all’avversario di trovare la strada per passare oltre le difese rossoblù.La gara scivola nelle mani diin tre set. Con un sestetto collaudato in cui spiccano gli attacchi di Cese Montalvo e Piani nel primo set, di capitan Mlejnkova nel secondo, abile anche in fase di ricezione al pari di Martina Armini. Brave a non far rientrarein partita nel terzo parziale, le rossoblù fanno così un nuovo balzo da tre punti in avanti e continuano a far sognare, salendo ora al 6° posto, con 24 punti, frutto di 8 vittorie “piene” (a fronte di 6 sconfitte).