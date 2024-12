Secoloditalia.it - La Cultura? È il “Manifesto dell’Italia eterna”: energia per una Nazione che vuol essere consapevole

S’è c’è unaal mondo che puòconsiderata come un’esposizione vivente questa è l’Italia. Dalla magnificenza del Colosseo ai templi della Magna Grecia, dalle cupole affrescate di Firenze ai grandi musei italiani, dai giardini rinascimentali alla rivoluzionaria arte dei futuristi, l’Italia manifesta una dimensione assoluta, che è quella della: un ambito che, purtroppo, in passato è stato più volte considerato come una sorta di reliquiario per turisti mordi e fuggi e che, invece, è un gigantesco cuore pulsante che tiene insieme radici profonde e visioni avveniristiche.I cinquant’anni del Ministero della, nato nel 1974 per volontà di un intellettuale come Giovanni Spadolini (con la dicitura Ministero per i Benili e ambientali), ci danno l’occasione di ribadire come la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimoniole italiano siano di assoluta attualità, non soltanto per custodire e non disperdere i benili, ma per costruire su di essi una visione di futuro.