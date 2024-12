Latina, un milione di euro per il centro sportivo di Borgo Grappa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 dicembre 2024- Il Comune diè stato ammesso al contributo di undiper ildi, rispondendo all’avviso “Sport e Periferie 2024” del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.La notizia è stata ufficializzata ieri sul sito istituzionale del Governo con la pubblicazione della graduatoria dei 39 Comuni, con popolazione superiore ai 100mila abitanti, ammessi al contributo.“Si tratta di un finanziamento molto importante – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – perché finalizzato alla promozione dello sviluppo di infrastrutture sportive allo scopo di favorire l’inclusione e la coesione sociale anche nei nostri borghi. L’inclusione e la coesione sociale sono obiettivi che l’amministrazione comunale si è prefissata anche e soprattutto nel campo dello sport, i cui valori vanno al di là dell’agonismo, in quanto le attività sportive costituiscono un viatico per il benessere individuale e delle comunità nei vari territori, per il miglioramento della qualità della vita e il contrasto a sedentarietà e degrado.