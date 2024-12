Lanazione.it - Catanzaro-Spezia, una vera sfida tra big . Per gli Aquilotti in palio il titolo di inverno

Oggi pomeriggio, allo stadio Ceravolo, andrà in scena latra due delle squadre più prolifiche del 2024: lo, nel corso dell’anno solare, ha totalizzato ben 61 punti, vale a dire il miglior rendimento in cadetteria insieme al Pisa, mentre ilè al quarto posto con 53 punti totalizzati. Due formazioni top in Serie B, che interpretano in modo ottimale lo spirito combattivo che il campionato impone. Il match si disputerà alle ore 17,15 (arbitro Marchetti) e sarà visibile gratuitamente su Dazn. Se i bianchi riusciranno nell’impresa di vincere, potrebbero candidarsi per ildi, a patto che il Pisa e il Sassuolo perdano rispettivamente contro il Modena e il Palermo e, nel turno successivo, gli stessivincano contro il Mantova e il Pisa superi il Sassuolo.