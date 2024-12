Lapresse.it - Usa: Biden in Italia dal 9 al 12/1, vedrà Papa, Mattarella e Meloni

Milano, 19 dic. (LaPresse) – Il Presidente Joseph R., Jr. si recherà a Roma,, dal 9 al 12 gennaio per incontrare separatamente Sua SantitàFrancesco, il Presidente della Repubblica Sergioe il Primo Ministro della Repubblica Giorgia. Il 10 gennaio, il Presidenteavrà un’udienza con ile discuterà degli sforzi per promuovere la pace nel mondo. Incontrerà anche i leaderni per sottolineare la forza della relazione tra Stati Uniti e, ringraziare il Primo Ministroper la sua forte leadership del G7 nell’ultimo anno e discutere delle importanti sfide che il mondo deve affrontare. Lo rende noto un comunicato della Casa Bianca