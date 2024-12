Anteprima24.it - Messa e donazioni ai piccoli pazienti dell’ospedale di Polla

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti(Sa). Giochi, prodotti per l’igiene e dolciumi aie ai neonati ricoverati in ospedale. Sono questi alcuni dei doni della Caritas diocesana di Teggiano – Policastro e consegnati questa mattina, dal vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca, e dal direttore della Caritas diocesana, don Martino De Pasquale, airicoverati nell’ospedale “Luigi Curto” die nel centro psichiatrico ospedaliero di Sant’Arsenio. Regali consegnati, al termine della Santacelebrata dal vescovo di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, alla presenza di, operatori sanitari e della direzione sanitariadi“Luigi Curto” diretta dal medico Luigi Mandia. Un dono simbolico, in occasione delle festività natalizie, quello della Diocesi, airicoverati nei reparti di neonatologia e pediatria e alle loro famiglie, e ai degenti ricoverati negli altri reparti e nel centro psichiatrico.