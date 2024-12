Panorama.it - Tenuta Villa Bellini: il cuore segreto della Valpolicella, dove la terra respira eternità

Leggi su Panorama.it

Raccontare una cantina va oltre la semplice descrizione di un luogo, di una storia o di un vino. È un viaggio ininterrotto, che custodisce e tramanda il suo tesoro più prezioso: i ricordi, le emozioni e, soprattutto, la consapevolezza che non esiste una meta finale, ma soltanto un percorso romantico e intenso da vivere. I vini disono i testimoni di questo viaggio: autentici interpretiClassica, espressione di una dedizione profonda allae alla natura.Situata nel, l’animaè racchiusa nel Brolo, lo spazio vitale circondato da antiche mura perfettamente conservate. È qui che tutto ha origine e si compie, in un equilibrio unico che garantisce purezza e qualità. Il Brolo, concepito come orto e frutteto, rappresenta una barriera naturale, proteggendo le vigne da ogni possibile contaminazione con terreni coltivati secondo metodi diversi da quelli rigorosamente adottati dalla