Calciomercato.it - Dybala, destino segnato: “Sarà un grande acquisto per il Galatasaray”

L’argentino potrebbe lasciare la Roma a gennaio, i contatti con il club turco sono in corso e a Istanbul l’ottimismo è altissimoSono giorni e ore intense per la Roma, sul campo come sul mercato. Tra la Coppa Italia con la Sampdoria e la questione, Ranieri deve gestire il campo e non solo. Il tecnico giallorosso ha formalmente aperto alla sua cessione, perlomeno ha mandato un messaggio molto chiaro: “Non ha mostrato segni di disagio per andare via, ma voglio solo giocatori contenti di stare qui e se vorrà andare via vedremo”.Paulo(LaPresse) – calciomercato.itGià ieri vi abbiamo poi raccontato di come Ranieri, da allenatore, non vorrebbe cederee al tempo stesso l’argentino non ha effettivamente la volontà di lasciare la Roma. Ma l’offerta delsi aggira sui 10 milioni a stagione e i turchi sono già usciti allo scoperto.