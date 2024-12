Quotidiano.net - Meta multata di 251 milioni di euro per violazione della protezione dati su Facebook

Leggi su Quotidiano.net

L'autorità irlandese per ladei(Dpc) ha inflitto al colosso americano, proprietario di, una nuova multa da 251dia nome dell'Ue per la mancatadeididi utenti del social network. La Dpc ha annunciato la sanzione criticando i livelli di sicurezza diper una falla nella sua funzione di caricamento video che ha permesso agli hacker di aver accesso ai profili. Si calcola che in questo modo nel corso di due settimane nel 2018 siano stati violati circa 29di account in tutto il mondo, di cui trenei Paesi dell'Ue. Ipersonali presi di mira includevano indirizzi e-mail, numeri di telefono e informazioni sui luoghi di lavoro. L'autorità di Dublino aveva già inflitto multe anegli anni scorsi per violazioninormativapea.