Karate Kid | Legends trailer e data d’uscita del nuovo film della saga

Sony Pictures ha rilasciato il primodiKid:, rebootnotacinematografica sulla nota arte marziale, che riporta sullo schermo i personaggi di Daniel (Ralph Macchio) e Han (Jackie Chan) che si uniranno per formare al meglio il giovane Li Fong (Ben Wang) costretto suo malgrado ad apprendere i fondamentali del combattimento per aiutare un amico: iluscirà nelle sale italiane il 29 maggio 2025Ildelmostra con chiarezza quanto vi abbiamo appena accennato, alternando scene di lotta a momenti più riflessivi, che faranno felici gli estimatori: peraltro il personaggio di Daniel è già apparso in molte stagioni di Cobra Kai, la serie Netflix ispirata alla mitologia dei, e giunta alla sua stagione finale, in onda nell’estate 2025.Inizialmente previsto per il 2024, il, diretto da Jonathan Entwistle, era stato oggetto, negli scorsi mesi, di una divertente campagna di casting, per il protagonista, promulgata sui social proprio da Chan e Macchio, di cui vi avevamo parlato qui.