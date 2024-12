Ilgiorno.it - Fondi per gli animali nel nome di Luca

È stata avviata la raccoltadedicata a sostenere glidi persone indigenti nel ricordo diAlfano, scomparso nel 2023, una grande testimonianza di vita, la sua, in prima linea, nonostante la malattia, nelle battaglie per i diritti delle persone malate e degli. "Quest’anno io e la mia famiglia riproponiamo la raccoltain memoria di mio fratello– spiega Simone Alfano –. Servirà per aiutare glidelle persone indigenti. Al giorno d’oggi, fare loro un vaccino richiede molti soldi. Così, insieme alle associazioni ricordiamoe le iniziative che lui ha fatto per il canile di Varese, di cui è stato benefattore". La raccolta è appoggiata da Lega nazionale difesa del cane, Lega italiana dei diritti deglie Un cuore con le ali, di cuiAlfano era cofondatore.