FederlegnoArredo terzo trimestre negativo per la filiera | chiusura 2024 attesa -27%

Iltempo.it - FederlegnoArredo, terzo trimestre negativo per la filiera: chiusura 2024 attesa -2,7%

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - "Sta per chiudersi unche, dobbiamo ammetterlo, a inizio anno, non ci eravamo immaginati così complesso. Troppi i fattori esterni che hanno inciso sulle performance del nostro settore come dimostrano i dati dell'ultimo Monitor relativo al periodo gennaio-settembre". Questo il commento del presidente di, Claudio Feltrin, ai dati del Monitor gennaio-settembreelaborato dal centro studi disu un campione rappresentativo di aziende."Le imprese rispondenti -spiega Feltrin- indicano una flessione delle vendite dellalegno-arredo del 4,9% sullo stesso periodo 2023. Segno 'meno' sia per il mercato interno (-5,4%) che per l'export (-4,1%). Il macrosistema arredamento chiude a -3,7% determinato dal -3% dall'Italia e dal -4,3% delle esportazioni; più pesante la contrazione del macrosistema legno che registra un -7,5% complessivo, che per l'Italia tocca il -8,9% mentre l'export un più contenuto -4,1%.