Ilrestodelcarlino.it - Le reazioni della politica: "Ora trovare i medici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’inaugurazione dell’ospedale dei Sibillini di Amandola, mette in evidenza le diverse sfumature con cui lavede l’opera in se. "L’apertura dell’ospedale dei Sibillini segna un giorno importante per le Marche e per le nostre aree interne – dichiarano la Senatrice Elena Leonardi e Andrea Putzu di Fratelli d’Italia –. Un presidio ospedaliero pensato con attenzione particolare alla salute e alla sicurezza, la nuova struttura è progettata per garantire assistenza tempestiva e specializzata, contribuendo così a migliorare la qualitàvita dei residenti e visitatori". "Oggi è un momento molto importante e significativo per le province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata – dichiarano Anna Casini e Fabrizio Cesetti ,rappresentanti del Pd –. Un tassello fondamentale anche per la ricostruzione post sisma, perché il nuovo ospedale di Amandola, per il quale ci siamo battuti con la Giunta Ceriscioli coinvolgendo il sindaco sindaco Marinangeli fin dall’avvio delle procedure efase di progettazione, vuol dire non solo garantire servizi ai cittadini, a partire dal diritto alla salute, ma anche ricomporre un senso di appartenenza alla comunità.