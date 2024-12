Quotidiano.net - Aziende digitali, ecco le nuove sfide per restare competitivi

Roma, 15 dicembre 2024 – Nell’era del business digitale, contraddistinta da un contesto in costante evoluzione, competitivo e incerto, l’innovazione digitale rappresenta una priorità strategica per leche puntano a competere e crescere. Tuttavia, innovare non si limita all’adozione ditecnologie: significa anche ideare e sviluppare prodotti, servizi, processi, modelli di business ed esperienze capaci di soddisfare le esigenze di clienti, dipendenti, partner e fornitori. Cerchiamo allora quali saranno le principaliche le imprese dovranno affrontare nel futuro per trasformare questa visione di innovazione digitale in realtà. Intelligenza artificiale generativa L'intelligenza artificiale generativa (GenAI) si distingue come uno strumento capace di produrre contenuti originali e personalizzati, tra cui testi, immagini, video, musica, codice e design.