Ilfattoquotidiano.it - “Hai buttato me*da su tutti, ti insegno io cos’è il rispetto. Prenderò provvedimenti”: Anna Pettinelli contro Trigno ad Amici

Non sono passati in secondo piano i commenti negativi che, all’anagrafe Pietro Bagnadentro, ha dedicato alle performance di alcuni aspiranti concorrenti di2024. Ed è per questo che il cantante classe 2002 è stato punito dalla professoressa. Sulla permanenza di Bagnadentro nella scuola, adesso fortemente in dubbio, sarà data una risposta definitiva nella puntata che andrà in onda domenica 15 dicembre.È stataa mostrare ai ragazzi i numerosi provini degli aspiranti concorrenti, tra cui poi avrebbe scelto lo sfidante di Luke e valutato una eventuale sostituzione. Ma vedendo le loro esibizioni,si è lasciato andare a una serie di commenti che non sono affatto piaciuti alla professoressa: “Questo ha letto un libro di letteratura”, in riferimento a un ragazzo che ha citato alcuni autori nel suo brano, oppure “Ha la voce come, stona pure“, “Che ca**o serve a Luke guardare questa cosa, a vederli gli si gonfia l’ego“, ha aggiunto.