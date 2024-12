Quotidiano.net - Georgia, la deputata dell’opposizione: “Il Paese va verso l’autoritarismo, ma noi non rinunceremo a lottare”

Roma, 14 dicembre 2024 – Unche vae che gira attorno all’oligarca, Bidzina Ivanishvili, che ne è l’effettivo padrone. Un’opposizione che sta cercando di studiare le mosse future, perché ci sia una traduzione politica oltre a quella della piazza. Tamar Kordzaia, una di quei 61 deputati eletti che hanno rifiutato di sedersi in Parlamento e accettare lo strapotere di Sognono. Onorevole Kordzaia, lei tecnicamente è alla sua terza legislatura. Cosa c’è questa volta di di? "La mia collocazione politica è al centro, ma le categorie politiche sono diverse rispetto all’Italia e poi questa volta siamo tutti coalizzati contro Sognono e abbiamo deciso di non sederci in parlamento". Anti-government demonstrators gather outside the parliament building as parliament members elected Mikheil Kavelashvili as a new president in Tbilisi on December 14, 2024.