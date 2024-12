Ilfattoquotidiano.it - “Tutte cafone e ipertruccate, per 3 foto venderebbero anche la mamma”: volano stracci tra le tiktoker Eleonora Arcidiacono e Carlotta Fiasella

su TikTok, dopo che la creatorha definito “terribili” gli eventi a cui partecipano gli influencer., oltre 2 milioni di follower sul social cinese, le ha risposto piccata scatenando il dibattitotra gli utenti. Andiamo per gradi.LO SFOGO DIha raccontato ai follower la sua prima esperienza a un evento dedicato agli influencer: “Non avrei mai pensato di sentirmi così fuori luogo” ha spiegato, raccontando ciò che lo ha reso per lei “traumatico”: il comportamento di illustri colleghe e l’importanza forse eccessiva che viene data all’apparenza. “Mi sono ritrovata in una stanza piena di ragazze iper truccate, super pettinate, vestite benissimo. io mi sono sentita fuori posto” ha ammesso, che si è presentata con gli Ugg, i jeans e un maglione perché non aveva voglia di patire il freddo.