Roma presentato calendario 2025 ‘I Miss Italy’ | La bellezza è un valore non una colpa Proteggiamola

, nella splendida location di Palazzo Rospigliosi, ildiItalia, ideato e firmato dalla fotografa Tiziana Luxardo. Un titolo evocativo, che gioca con le parole tra inglese e italiano: ‘I(il verbo ‘to’, in inglese, vuol dire proprio ‘mancare, perdere’, ndr), con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare, attraverso la, la tutela dell’enorme patrimonio artistico, e non solo, del nostro paese. Lo spiega bene Patrizia Mirigliani, patron diItalia: “L’idea è quella di mostrare al mondo che stiamo perdendo dei valori. L’Italia è il paese della, dell’artigianato, della moda, del design. Abbiamo perso tutto questo, perché purtroppo negli anni, tra la globalizzazione e altro, ci siamo ritrovati a non avere più niente di nostro.