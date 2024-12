Ilrestodelcarlino.it - Skorupski trascina i compagni: "Ci toglieremo tante soddisfazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serviva una vittoria per rianimare le speranza di una clamorosa remuntada in chiave qualificazione ai playoff per gli ottavi di Champions. Niente da fare. Ma arriva un pari che rappresenta comunque una mezza impresa e che vale oro: perché significa fiducia e continuità nel percorso di crescita dei rossoblù. Aveva sempre toppato con le big, il Bologna: non con la Juventus, al netto dell’errore finale e della vittoria sfumata, e neppure con il Benfica, messo sotto nella prima mezzora. Il Bologna ha saputo tenuto botta quando i padroni di casa sono usciti alla distanza, anche soffrendo. E questa volta non c’è l’errore o la sbavatura finale. Anzi, ci sono le prodezze di, ancora tra i migliori, capace di dire no a Di Maria e Pavlidis quando il gol pareva fatto. E ci sono i recuperi di Casale e Ferguson, a murare gli avversari.