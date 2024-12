P S Berlusconi | non scendo in politica Governo sta facendo bene

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 12 dic. (askanews) – “Non ho nessuna intenzione di scendere in”, “c’è unstabile che sta”. Così Pier Silvio, amministratore delegato del gruppo MFE-Mediaset. “Voglio continuare a fare il mio mestiere e amo Mediaset – ha spiegato nel corso di un incontro con la stampa per fare un bilancio sulla stagione televisiva -, e penso che il mio lavoro non sia finito, anzi. E’ un momento bello di risultati in Italia, ma è un momento complicato e cruciale dal punto di vista dello sviluppo. Io rimango qua”. “Secondo – ha proseguito – non ritengo serio improvvisarsi dall’oggi al domani e terzo, che forse è la cosa più importante, c’è un, c’è unstabile e che sta. Soprattutto guardandosi attorno, vedendo quello che sta succedendo in Francia e Germania, stain un momento molto complicato, sta provando a fare il meglio possibile”.