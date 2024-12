La storia di Yasmine venuta dal mare | L’abbiamo trovata congelata

Leggi su Open.online

Urlava «Help» alle 3 del mattino di mercoledì 11 dicembre. Ha visto morire tutti i suoi compagni di viaggio. Ed è nata per la seconda volta a 11 anni.dal, è stata salvata dal Trotamar III, il veliero della Ong tedesca Compasscollective. L’hanno avvistata in acqua a dieci miglia da Lampedusa. Chiedeva aiuto attaccata a due camere d’aria. I marinai l’hanno raggiunta e tirata su mentre era in ipotermia e sotto choc. Ma viva. La bimba è finita sotto un telo termico ed è stata riscaldata da borse d’acqua calda. La suadi bambinadalè come tante altre. È arrivata dal Mediterraneo, come Alan Kurdi, Joseph, le nigeriane Maria e Osito. Ma lei ce l’ha fatta. Si è salvata. Secondo i volontari ha detto di chiamarsi Maria, o forse Mariam. Sierra Leone «Ho 11 anni, sono della Sierra Leone», ha detto ai volontari della Ong.