È lui sono identici La Corrida troppo familiare il volto del batterista e infatti… Ecco chi è

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladi Amadeus è tornata in onda. Mercoledì 11 dicembre, sul canale Nove, il pubblico si è divertito con le esibizioni più assurde e più insolite dei concorrenti. Alcune, come ogni mercoledì, nonpassate inosservate tra gli utenti dei social, per esempio quella di tre amici che siritrovati a ballare il can can con le gonne. C’è stato anche un siparietto tra il conduttore e un concorrente che ha ricalcato il caso della settimana, ossia l’uscita di Teo Mammucari dallo studio di Belve.“Facciamo come Fagnani e Mammucari? Le dò del lei in trasmissione, ma posso darti del tu”, gli ha detto Amadeus riferendosi all’ultima puntata di belve in cui il comico, visibilmente a disagio, ha lascito lo studio di Francesca Fagnani dopo un paio di domande.Leggi anche: “Ma sì, l’ha detto!”.