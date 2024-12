Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya "stravolta": nuovo look, cosa non si fa per amore (di Sinner) | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

non si fa per. Deve averlo capito bene, la fidanzata in crisi da tempo con Jannik. Lui le ha già fatto una sorpresa per il suo compleanno e c'è chi dice che passeranno insieme anche il Capodanno. Lei continua la sua preparazione in vista della prossima stagione a Miami, ma non dimentica di prendersi cura di sé. L'hanno avvistata, infatti, in un rinomato centro estetico della città, "Dafne beauty house", considerato un vero e proprio luogo esclusivo sulla costa Est degli Stati Uniti. Ha deciso di osare e ha fatto un colore chiamato "sandy blonde", molto apprezzato dai suoi fan sui social. Ma quanto costa ridefinire i propri colori per una tennista della sua fama? Il colore, senza dubbio, è molto bello, ma certo non è un vezzo che tutti possono permettersi.