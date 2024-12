Ilgiorno.it - SuperEnalotto, la Lombardia festeggia tre “5” da oltre 19mila euro

Milano, 11 dicembre 2024 –in festa con il. Nell’ultimo concorso di martedì 10 dicembre centrati tre “5” nella regione da 19.704,98ciascuno: il primo a Brescia presso la Tabacchi 21 di Maurizio Bertoletti, situata in via Vittorio Veneto, 21B, gli altri due a Pavia, nel Sisal Matchpoint in via Rismondo, 50. L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 12 dicembre è di 43,4 milioni di