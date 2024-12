Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 0-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: inizia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.306-1 ACE NIKOLOVVVV!5-1 Attacco vincente di Lagumdzija.4-1 Si sblocca ilcon la diagonale di Franco.4-0 A segno Bottolo dalla seconda linea.3-0 ACE LAGUMDZIJAAAA!2-0 MURO BONINFANTEEE!1-0 Primo tempo vincente di Gargiulo.PRIMO SET20.59 Tutto pronto per il via dell’incontro.20.57 Fanno ingresso sul terreno di gioco le due compagini.20.56 Termina ora il riscaldamento, fra poco avranno luogo le presentazioni ufficiali dell’incontro.20.53 Con la vittoria del Foolad sull’Al-Ahly per 3-1, la classifica della Pool A presenta la seguente situazione: gli iraniani comandano la classifica a quota 5 punti, con due lunghezze di vantaggio sugli egiziani.è terza con un punto all’attivo, davanti proprio agli avversari odierni.