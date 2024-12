Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi, nuova sede a Milano

Leggi su Ildenaro.it

“Di”, fondato a Napoli nel 1956 dall’Avv. Giuseppe Di, annuncia l’apertura della suain Via Manfredo Camperio 9, nel cuore di. Questa espansione rappresenta un traguardo importante per i professionisti e un segnale dell’evoluzione del mercato legale.L’idea nasce dalla visione di Gennaro, avvocato tributarista, da sempre attento alle trasformazioni delle esigenze professionali:“Oggi – spiega- l’attività legale richiede una presenza strategica nei luoghi dove si concentrano le dinamiche economiche più rilevanti. Aprire unanon è solo un’opportunità per offrire un servizio più capillare e tempestivo ai nostri clienti, ma anche una risposta concreta alla crescente complessità delle tematiche tributarie e aziendali, che richiedono competenze diversificate e un dialogo sempre più stretto con il tessuto imprenditoriale.