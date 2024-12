Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella: “Non è la mia gara, sensazioni buone in vista degli 800”

La primadella diciassettesima edizione dei Mondiali in vasca corta, scattati oggi a Budapest, non sorride all’Italia: esce subito di scena, impegnata nei 400 metri stile libero femminili. L’azzurra termina tredicesima in 4’04?08, a 2? dall’ottavo posto, che valeva il passaggio all’ultimo atto.Nella quinta ed ultima batteria il ritmo viene imposto dalla favorita della distanza, la canadese Summer McIntosh, prima in 3’57?55, la quale va a precedere l’australiana Lani Pallister, seconda in 3’57?97. L’azzurra, allenata da Gianluca Belfiore, chiude sesta nella serie e manca la qualificazione.A fineha parlato ai microfoni del sito federale, mostrandosi comunque positiva indelle prossime gare: “Ci ho provato, è difficile esordire così presto per me.