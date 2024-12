Universalmovies.it - I 5 film iconici sui casinò ambientati in Italia

L’, con la sua ricca storia culturale e cinematografica, fa da splendido sfondo a tanti. Tra questi, isuisembrano essersi ritagliati uno spazio unico, fondendo la magia dei giochi ad alta posta con paesaggini mozzafiato. Che si tratti di una partita di poker in uno splendido palazzo veneziano o di una rapina ricca di suspense in un elegante, questihanno affascinato il pubblico di tutto il mondo.Casino Royale (2006)Casino Royale è un iconicosul casino ambientato in. È il classico di James Bond che ha portato Daniel Craig alla sua prima apparizione come 007, probabilmente uno dei reboot più amati nella storia del franchise, e gran parte dell’azione si svolge durante una partita di poker ad alta posta.Le locationne conferiscono alun fascino ineguagliabile.