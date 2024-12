Ilfattoquotidiano.it - Eziolino Capuano nuovo allenatore del Trapani: in serata la firma sul contratto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ezio, il Robin Hood del calcio, sarà ildel. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb.com, il 59enne salernitano è atteso innella città siciliana per mettere la propriasul. Nel pomeriggio di domani, dovrebbe svolgere il suo primo allenamento in granata dopo la stagione 1999-2000. Salvatore Aronica, invece, nonostante l’esonero potrebbe rimanere nel club con un ruolo nel settore giovanile.Dopo aver detto addio al Taranto, Ezioha vissuto anche una parentesi di cinque partite alla guida del Foggia prima di decidere di mettere fine all’avventura data la poca chimica con lo spogliatoio. “Chiedo scusa a tutti – disse l’salernitano dopo il ko contro il Sorrento -. Non è la squadra di. Sono venuto con onestà, non è possibile.