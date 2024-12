Lanotiziagiornale.it - “Sulle carceri dal governo politiche criminogene, ledono lo Stato di diritto”: parla il presidente dei Radicali Italiani, Hallissey

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Matteoil più giovane segretario deie dalla scorsa domenica ne è. Nel Congresso del partito, che si è svolto a Torino dal 6 all’8 dicembre, sono stati rinnovati i vertici. A restare invariata sembra essere la linea programmatica e l’assetto valoriale che conferma la centralità del rilancio del federalismo europeo e le battaglie per i diritti civili., la tre giorni torinese ha visto l’elezione del ventiquattrenne Filippo Blengino come nuovo segretario. In un momento storico in cui la politica sembra essere poco attrattiva per i giovani, quale il segreto deiper intercettarne tanti? A partire dal suo “organigramma”.“Il Congresso ha deciso di dare fiducia a questa dirigenza che viene confermata, con questo cambio di ruolo per tutti e tre.