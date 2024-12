Liberoquotidiano.it - Salute: mai dall'andrologo 73% giovani italiani, convegno Sia su prevenzione

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nonostante una maggiore consapevolezza rispetto agli anni '80, ben il 73% deinon ha mai effettuato una visita andrologica, affidandosi spesso alle informazioni reperite in Rete. La diffusione di 'Dr. Google', l'aumento della 'cybercondria' e il nuovo 'Prof. Gpt' rappresentano nuove sfide per l'andrologia, che deve essere in grado di soppesare l'informazione online, verificandola e validandola, sostenendo l'importanza del rapporto medico-paziente. Questi i temi al centro di 'S3 -Sessuale SIA',promossoa Società italiana di andrologia, che si terrà a Milano il 12 e 13 dicembre (Sala del Gonfalone di Palazzo Pirelli) e che celebrerà i 48 anni di attività della società scientifica fondata a Pisa nel febbraio 1976. In questa particolare occasione, i principali esperti nazionali tracceranno un bilancio dei successi ottenutie precedenti campagne informative e faranno il punto sulle sfide dellaandrologica a 360 gradi, rivolte a tutte le fasce di età.