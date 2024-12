Mistermovie.it - Mister Movie | Face/Off 2 si farà con John Travolta e Nicolas Cage

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.A distanza di oltre 25 anni dall’uscita del primo/Off, diretto daWoo nel 1997, arriva finalmente la conferma chetorneranno nel tanto atteso sequel. Il regista Adam Wingard, in collaborazione con lo sceneggiatore Simon Barrett, ha promesso che questa nuova pellicola sarà un vero e proprio seguito del cult originale, non un semplice omaggio o un’operazione nostalgica./Off 2: Una trama che lega passato e futuroSecondo le prime indiscrezioni rilasciate dall’insider Daniel Richtman, la storia di/Off 2 si concentrerà sui figli dei personaggi principali: Castor Troy () e Sean Archer (). I due giovani, cresciuti all’ombra del conflitto mortale tra i loro genitori, sembrano destinati a scontrarsi in una faida che riprenderà le tematiche di rivalità e identità al centro del primo film.