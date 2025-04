Puntomagazine.it - Smantellata rete di Pedopornografia Online: Quattro arresti e decine di indagati

e numerosi sequestri di dispositivi informatici e criptovalute: scoperta una piattaforma nel dark web per la distribuzione di contenuti pedopornograficia Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori, coordinata dalla Procura Distrettuale di Napoli.Sono 15 le persone indagate di cui 4 tratte in arresto per detenzione di ingente materiale pedopornografico, con il sequestro di numerosi wallet di criptovalute, nonché dispositivi informatici contenentidi migliaia di files illegali.Tra gli arrestati figura un ventisettenne disoccupato di Foggia, un quarantanovenne informatico di Biella, un ventiduenne operaio di Caserta e un trentaseienne massaggiatore di Pesaro Urbino; tra gliin stato di libertà di età compresa tra i1 22 e i 67 anni, sono emerse differenti figure professionali tra i quali un operaio, alcuni impiegati e liberi professionisti, nonché un esercente la professione forense.