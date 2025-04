Mistermovie.it - Mister Movie | The Couple, Antonino Spinalbese sarà concorrente del Reality

Leggi su Mistermovie.it

Solo un anno fa si dava ormai per certa la partecipazione dia L’Isola dei Famosi, ma qualcosa deve essere cambiato all’ultimo minuto. Il settimanale Chi ha rivelato che, nonostante le voci insistenti, l’ex gieffino ed ex compagno di Belén Rodriguez non farà parte delcondotto da Vladimir Luxuria.Thenuovo“L’Isola che non c’è. Sta per partire la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma tra i naufraghi manca un nome dato per certo:. Cosasuccesso?”Al momento non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’esclusione, ma la sua assenza dal cast ha già scatenato curiosità tra i fan.L'Articolo originale Thedelproviene da