Linkiesta.it - Ecco il trucco da dilettante con cui Trump giustifica i dazi

Leggi su Linkiesta.it

In molti si stanno chiedendo da dove vengano le strane percentuali che Donaldha mostrato al mondo intero in due giganteschi cartelloni stile piazzista anni Ottanta, perre ialle principali economie del mondo. Accanto a ogni Stato: Cina, Unione europea, Vietnam, Taiwan e via tassando, ci sono due colonne. La seconda in giallo, è la notizia su tutti i media di oggi, quante tasse gli Stati Uniti imporranno ai partner commerciali. Ma ancora più interessante è quella in azzurro: la colonna «Tariffs charged to the Usa (tariffe doganali applicate agli Stati Unitii, ndr)» con un piccolo sottotitolo «incluse le manipolazioni valutarie e le barriere commerciali». Leggendole, si scopre che la Cina tassa già i prodotti americani del sessantasette per cento, l’Unione europea del trentanove per cento.