La duchessa gioca tutte le carte del mazzo: nel giorno del lancio di "As Ever", punta su mamma Doria per un dolce dedicato alla figlia Lilibet

Il granè arrivato. Meghan Markle ha finalmente lanciato il suo atteso brand di lifestyle, As, con una mossa che ha tutto il sapore di un nuovo inizio. E per farlo nel modo più personale possibile, ha scelto di coinvolgere sua madre,Ragland, in un video su Instagram che la vede preparare unspeciale nella cucina della loro villa a Montecito. Un momento familiare che sembra un tentativo di restituire al pubblico l’immagine di una Meghan più “vera” e accessibile. Ma tra fragole, chantilly e sorrisi di circostanza, c’è anche il richiamo a un’immagine familiare perfetta, quasi confezionata ad hoc per tenere ladi Sussex sotto i riflettori, dopo l’eco delle critiche ricevute dsua serie With Love, Meghan su Netflix. La villa di Harry e Meghan Markle a Montecito guarda le foto Meghan Markle, la madree il dessert che celebraNel video, Meghan Markle prepara conRagland lo “Chantilly Lili”, un dessert che prende il nome dsua adorata, «speciale ecome lei», come ha scritto lastessa nella didascalia.