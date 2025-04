Metropolitanmagazine.it - C’era una volta a… Hollywood, da dove arriva l’idea di una serie

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un sequel di Once Upon a Time insta perre, ma stranamente, Quentin Tarantino non lo dirigerà. Quentin Tarantino è uno dei registi cinematografici più rispettati della storia, partito da film indipendenti fino a grandi blockbuster proprio comeunaa.. Sebbene molti abbiano cercato di imitare lo stile di Tarantino, nessuno ci è mai riuscito. E, secondo le dichiarazioni dello stesso regista, la sua carriera dovrebbe concludersi con un ultimo film. Quentin Tarantino ha detto che abbandonerà la regia dopo dieci film e, sebbene tecnicamente ciò sia accaduto, il regista considera entrambi i film di Kill Bill come un unico progetto. Once Upon a Time inè stato il suo nono e in precedenza lo ha descritto come il suo ultimo film veramente grande. Detto questo, nessuno sa davvero quale sarà l’ultimo film di Tarantino.