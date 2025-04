Juventusnews24.com - Juventus in Champions League? L’IA non ha dubbi: pronosticata la classifica finale della Serie A. Quante sorprese!

di RedazioneNews24innon hae pronostica così la: il verdetto sui bianconeriLa situazione legata all’Intelligenza Artificiale sta scappando un po’ di mano ma se dovesse aver azzeccato laA 2024/25 nessun tifoso bianconero si lamenterebbe. Tuttosport ha “intervistato” Chat GPT e Grok ed entrambe le IA hanno messo laal quarto posto e quindi qualificata alla prossima.Perdi OpenAI a vincere lo scudetto sarà l’Inter con 89 punti (i bianconeri ne totalizzeranno 76, tre in più del Bologna quinto). I campioni d’Italia saranno i nerazzurri anche per l’Intelligenza Artificiale di X con 88 punti mentre la Juve si piazzerà al quarto posto con 72 punti, due in più del Bologna quinto.