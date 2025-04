Mistermovie.it - Mister Movie | Fox Rinnova per Nuove Stagioni I Simpson, Griffin, Bob’s Burgers e American Dad!

Leggi su Mistermovie.it

QuattroIn Più per i Tuoi Cartoni Preferiti!Sei un fan dei, Family Guy,Dad!? Allora preparati a festeggiare! La Fox ha appena confermato il rinnovo di questi pilastri dell'animazione per adulti per ben quattrociascuno! Questo significa che avrai un sacco diavventure, gag e momenti indimenticabili con le tue famiglie animate preferite fino al 2028-29. Pensa che I, in onda dal 1989, raggiungeranno la quarantesima stagione!Episodi Ridotti, Ma Risate AssicurateAnche se ogni stagione sarà composta da 15 episodi, invece dei classici 22, non preoccuparti! I, Family Guy eavevano già ridotto il numero di episodi negli ultimi anni. La qualità, l'umorismo pungente e le trame stravaganti che ami rimarranno inalterati.