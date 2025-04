Dilei.it - Ascolti tv del 2 aprile, Mare Fuori 5, il film sul Papa o Milan-Inter

Leggi su Dilei.it

Una serata televisiva intensa quella di mercoledì 2, diversi programmi cult e gli eventi importanti tra cui scegliere. Su Rai 1 è andato in onda ilNon avere paura – Un’amicizia conWojtyla, su Rai 2 un nuovo episodio di5. Mentre Canale 5 ha trasmesso la partita di Coppa Italia. E non va dimenticato Chi l’ha visto? su Rai 3.In occasione del ventesimo anniversario della morte di Giovanni Paolo II, avvenuta il 22025, Rai 1 ha trasmesso iltv, Non avere paura – Un’amicizia conWojtyla, con Aleksei Guskov e Giorgio Pasotti.A Chi l’ha visto? su Rai 3 si è parlato del caso di Andrea, il giovane studente di informatica morto a Perugia in seguito all’ingestione di una dose massiccia di un farmaco soggetto a prescrizione, mostrando una nuova ricetta falsa spedita dopo la morte del ragazzo.