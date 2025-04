Dayitalianews.com - Trump, sfida al commercio mondiale: i dazi, Paese per Paese. 20% per l’Ue

Tariffe a tutti al 10%, più alte per i 60 cattivi. ‘Derubati’.Donaldlancia laale, dichiarando l’emergenza nazionale per ridurre il deficit commerciale, annunciaal 10% per tutti i paesi e tariffe reciproche per i 60 ‘più cattivi’, quelli con i maggiori squilibri commerciali nei confronti degli Stati Uniti.Per l’Europa isaranno al 20%, per la Cina al 34% e per la Gran Bretagna al 10%I“porteranno l’età dell’oro”, rilanceranno il “sogno americano” e “genereranno miliardi di miliardi di dollari per ridurre le nostre tasse e il nostro debito”, ha dettoda un Giardino delle Rose della Casa Bianca vestito a festa con una sfilza di bandiere a stelle e strisce e alla presenza di tutto quasi tutto il suo governo. Davanti ai suoi e a molti lavoratori dell’industria dell’auto e dell’acciaio, il presidente trionfante ha annunciato la svolta economica con cui “rimettiamo l’America First” e rendiamo l’America di nuovo ricca.